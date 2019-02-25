林昶佐嚇到尖叫逃跑...陳其邁今開《還願》直播：有種就來跟！

陳其邁表示今（25）晚8點將於臉書直播玩《還願》，「有種就來跟！」（圖取自陳其邁 Chen Chi-Mai臉書專頁）

2019-02-25 10:26

〔即時新聞／綜合報導〕台灣恐怖遊戲《還願》於全球遊戲銷售榜創下佳績，但因符咒暗諷中國領導人習近平「習近平小熊維尼你媽八七」，引來中國網友抵制。為支持台灣國產遊戲，政治人物也加入這波熱潮，時代力量立委林昶佐昨日就被嚇到尖叫，而行政院副院長陳其邁表示，今（25）晚8點將於臉書直播，「有種就來跟！」

林昶佐昨（24）晚於臉書開直播，與三五好友一起玩《還願》，綽號「鬼王」的他起初看似很鎮定，甚至還問旁邊的人這有什麼可怕，之後卻被女鬼嚇到尖叫，接著就說「要去裝水」暫時離開座位，中途還跑去點宵夜，讓網友相當崩潰，稱他因此錯過了重要劇情。

就在劇情進入後半段，林昶佐的髒話也愈來愈多，直呼故事真的很讓人難過，尤其是當爸的人特別能理解，故事旨意是要告訴人不能迷信，這也是為什麼《宗教基本法》非常重要，太多人被神棍害得很淒慘。就在結局結束後，林昶佐疑似偷哭，表示這真的是個好遊戲。

除了林昶佐外，曾發文表示盼大家支持國產遊戲的陳其邁，昨晚也於臉書發文預告，將於今晚8點於臉書開直播，曾表示遊戲太恐怖所以比較適合在白天玩的他，表示將有「壯膽陪玩神秘客」參與，要大家敬請期待，「有種就來跟直播！」

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