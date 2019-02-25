賴士葆曲解蘇揆「掃把應戰」 律師痛批：你有事嗎？

2019-02-25 00:37

〔即時新聞／綜合報導〕律師呂秋遠24日針對國民黨立委賴士葆曲解行政院長蘇貞昌「掃把應戰」說，在臉書上痛批「不去責怪侵略者，而是責怪自己人宣示會戰到一兵一卒。」直問賴士葆「你有事嗎」？

蘇貞昌22日接受賴士葆質詢時，賴士葆問「如果兩岸真的開打，院長要不要衝到第一線？」當時蘇貞昌強調，他有什麼武器就拿什麼武器，「就算是一個『掃把』我都拿起來，絕不投降」。事後賴士葆卻將蘇貞昌的回應曲解為「原來掃把可以當作武器捍衛中華民國」，還大酸「下次國防預算要多編一些經費採購掃把。」

對此，呂秋遠痛批賴士葆「是出現聽力障礙，還是被豬油矇了心？」他指出，連國小學生都知道，蘇貞昌說的是，英國人在二次大戰時期，即使家裡只有掃帚，也會拿出來抵抗侵略者。

他更隔空對賴士葆大罵「軍購你也擋、掃帚你也有意見」，認為賴士葆不去責怪侵略者，而是責怪自己人宣示會戰到一兵一卒。直呼「你有事嗎？」

網友看了紛紛留言「我繳的稅金 養這種立委 我心痛啊...」、「早上看一堆人罵他，後來他把留言關掉也刪留言」、「可憐，本來腦袋有問題，現在連耳朵也出現問題」、「故意製造紛亂！」等。

呂秋遠臉書全文

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