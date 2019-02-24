港科大台灣學生會遭硬掛五星旗 陸委會批「極為幼稚」

2019-02-24 22:12

〔記者呂伊萱／台北報導〕香港科技大學台灣學生會校園攤位上週四（21）晚間遭人惡意破壞，不僅我國國旗被撕下，甚至換成中國五星旗。台灣學生會已通報校方；港科大學生會也聲明強調，絕不坐視任何人破壞民主。陸委會今天對此表示，台港共享民主自由與法治價值，這樣不尊重他人的作為「極為幼稚、不文明」，希望校方儘速查明事件。

港科大台灣學生會近期在學校大堂設立攤位，進行候選內閣的宣傳，本周也將在攤位進行投票作業。但候選會長謝元津22日在台灣學生會臉書專頁指出，攤位在21日晚上遭到蓄意破壞。根據所附照片，攤位正中間原先掛有中華民國國旗，但國旗已被撕下，並在原先位置貼上中國五星旗。

謝元津表示，這件事情正在處理中，已回報港科大學生會及校長辦公室，也會向學校調監視錄影器，希望能得到最嚴謹的處理，維護學生會權益。

港科大學生會23日亦發布聲明，強烈譴責破壞屬會攤位人士。學生會強調，所有屬會均經過學生會大選產生，乃科大同學民意授權，「任何因政治或其他動機對屬會之攻擊皆為對科大民主制度之攻擊，本會絕不坐視任何人破壞民主、言論自由等科大引以為傲之核心價值」。

科大學生會也指出，日後同類型活動將加強巡邏，並考慮雇用額外保安人員，也將協助屬會查證監視紀錄，如有需要將陪同到警署備案並提供法律支援。

陸委會今天對此表示，民主、自由、法治是台港共享的普世價值，也是促進台港正向交流的重要核心。陸委會認為，這樣不尊重他人的作為「極為幼稚、不文明」，更無法改變中華民國是主權國家的事實。希望校方應儘速查明，並依規定保障學生應有的權利。

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