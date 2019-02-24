「白賊義」稱號怎麼來的？律師PO文解釋被推爆

2019-02-24 19:51

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席吳敦義不久前指稱「我這一生從來不『白賊』，從來不貪汙舞弊」，不禁讓人聯想坊間流傳的「白賊義」稱號。律師黃帝穎今出示法院裁判書，高雄地院2005年曾認證「白賊義」稱號，不少網友恍然大悟「原來這就是『白賊義』的由來」。

黃帝穎貼出高雄地方法院在民國94年的刑事裁定書，內容提到當時1名競選高雄市議員的參選人，在競選傳單上表明吳敦義是「白賊義」，將會被市民淘汰，吳敦義自承過去擔任高雄市長、國會要職，在社會中德高望重，被人以此不堪入目的字眼攻擊，認為對方有妨害名譽之嫌。

但法院認為，雖然「白賊義」帶有批評吳敦義滿口「謊言、假話之意」，但吳敦義在擔任高雄市長期間內，對於重大工程議案有無盡到監督的責任，民眾在看到新聞報導後「自有一番評價」，且若要民眾發言前先自我審查，恐怕會引發寒蟬效應，無法發揮言論自由監督政府的功能，吳敦義當時身負重責大任，本就應該要有容忍批評的雅量。

法院對此駁回吳敦義提出的再議聲請，他的「白賊義」稱號被認定是「可受公評之事」，因此被告免罰；許多網友看見此消息後，才知道原來「白賊義」的稱號有這麼一段由來，也有網友稱讚黃帝穎貼出此文章，「週日po這種好笑的」。

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