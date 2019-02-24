國文太差？蘇貞昌答詢「拿掃把也要衝」 藍委竟這樣曲解

行政院長蘇貞昌日前表示，身為一個台灣人，他有一顆保護國家的決心，「就算只有一支掃帚，我也會跟敵人周旋到底！」但不料立委賴士葆（見圖）竟將這段話的意思曲解為「蘇要拿掃把去應戰」，甚至建議國防部應該編列預算去採購掃把。
〔即時新聞／綜合報導〕行政院長蘇貞昌22日接受國民黨立委賴士葆質詢時，賴士葆問「如果兩岸真的開打，院長要不要衝到第一線？」當時蘇貞昌強調，他有什麼武器就拿什麼武器，「就算是一個『掃把』我都拿起來，絕不投降」。不料，事後賴士葆竟將蘇的這段話的意思曲解為「蘇要拿掃把去應戰」，讓許多網友狂轟，「立委的國文差到有剩」。
針對蘇貞昌拿「掃把」來比喻他要保護國家的決心，賴士葆昨（23）日在臉書說，「原來掃把可以當作武器捍衛中華民國，下次國防預算要多編一些經費採購掃把」，貼文還附上一張他拿著掃把和國旗合影的照片，讓網友們相當無言，不懂為何賴士葆可以將一個簡單的比喻，曲解成「蘇要拿掃把去應戰」，還建議國防部要採購掃把。
網友們紛紛留言，「你的幽默我不太懂」、「論我國立法委員的中文理解能力」、「這個國文老師會哭吧」、「看你拿掃把的模樣簡直像個傻子」、「這就是在形容破釜沉舟的決心啊」、「在戰爭與屈辱面前，你選擇了屈辱」、「裝睡的人叫不醒」。
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