國道1號銜接台74線工程 蘇揆拍板敲定推動

2019-02-24 16:05

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市台74線交通流量大，與國道1號因欠缺銜接交流道，以致兩線交集的大雅交流道周邊道路經常堵塞，地方企盼銜接道多年，行政院長蘇貞昌今視察該工程，指出，雖經費需46億元，但因確實有需要，當場裁示推動該工程，並指示中央與地方相關單位加速作業，早日完工讓民眾享受到便利。

高速公路局局長趙興華簡報時指出，國道1號台中大雅交流道南出匝道，尖峰時段自國道下來後有高達4成4的車流轉向台74線，顯示兩條道路銜接道確有興建需求。

台中市長盧秀燕也指出，國道1號及台74線是台中重要的交通動脈，然而兩條主要道路並未有交流道可以直接連接，導致大雅交流道周邊道路經常堵塞，市府先前雖然提出許多措施，但改善有限，而增設銜接的系統交流道，才是釜底抽薪的方法。

她說，這項交通建設在台中市前市長胡志強就開始作業，並終於在105年時獲前行政院長張善政任內同意交通部辦理，她感謝交通部長林佳龍在台中市長任內的支持，讓計畫得予延續，盼中央與市府一起努力，早日讓附近打結的交通能改善。

蘇貞昌指出，該項工程是大家爭取很久，只是因所需費達46億多元，實在是非常大的負擔，以致未見下文，他認為，交通建設不要管負擔，而應看需不需要，如果確有需要，就是愈快建設愈好，既然各單位的相關作業早已啟動，他直接裁示，該項就是要做。

蘇貞昌特別拜訪請交通部立即進行進一步設計並儘早開工；另也拜託台中市長盧秀燕儘早完成都市計畫變更，儘早取得土地，讓相關作業銜接起來，就能愈快推動。

蘇貞昌強調，建設不分黨派，假若是地方的需要，能早一天完成，就能讓大家早一天享受成果；中央負擔全國的經費，哪個地方比較動作快，那個地方資源就早一點到，望能早日完成福國利民的建設。

蘇貞昌拍板定案宣佈，讓現場響起歡呼聲，交通部長林佳龍指出，這項工程也是蘇貞昌上任後找他談的第一個跟台中市有關的案子，並已指示一定要加快來進行，且當場就批示公文，會全力促成建設，助台中早日打通交通任督二脈。

不過，一行人視察尾聲時，附近有居民到場外抗議高公局原規劃的道路路線無預警變更，以致鄰屋有卅餘戶受波及，面臨房屋或土地被徵收的命運，還有婦人當場落淚向盧秀燕陳情。

盧秀燕指出，高公局就路線規劃一事將在下週再向居民辦說明會，會協助居民了解原因，不能造成民眾無所適從，也盼保障居民的權益。

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