惡劣！港科大台灣學生會遭破壞 硬掛中國五星旗

2019-02-24 13:48

〔即時新聞／綜合報導〕香港科技大學的台灣學生會在校園中擺設的攤位，原本掛著台灣國旗，22日深夜卻遭人惡意破壞，不僅國旗被撕下，還換成中國五星旗。對此，港科大學生會發表聲明，嚴厲譴責此事件，絕不坐視任何人破壞民主、言論自由。

港科大台灣學生會22日在臉書上表示，擺設於校園中大堂的攤位遭受蓄意破壞，目前這件事情正在處理中，並已向港科大學生會及校長辦公室回報，也會向學校調監視錄影器，希望能得到最嚴謹的處理。從照片顯示，原本攤位掛有台灣國旗，卻遭人惡意破壞，改掛中國國旗。

港科大學生會聲明指出，首先為未能妥善保護轄下活動之屬會財物道歉，將於日後同類型活動加強巡邏並考慮雇用額外保安人員，並強烈譴責破壞屬會攤位之人士，強調所有屬會均經過學生會大選產生，乃科大同學民意授權，任何因政治或其他動機對屬會之攻擊皆為對科大民主制度之攻擊，絕不坐視任何人破壞民主、言論自由等科大引以為傲之核心價值。

許多香港網友也在網路上力挺，「台灣的朋友加油，愈打壓就要愈有勇氣抗爭！」、「再破壞就掛台灣獨立」、「台灣朋友加油，要打倒共匪」、「台灣有理，無論如何，國旗是不可以隨便侵犯的」、「台灣的朋友，要好好守住，不要給426搶佔你們的學生權益呀」、「香港支持你」。

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