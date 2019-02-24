228雄中自衛隊出巡 9旬英雄憶當年…

2019-02-24 12:23

〔記者葛祐豪／高雄報導〕228「英雄返校，雄中自衛隊出巡」紀念活動，今天在雄中舉行，當年的雄中自治會長方振淵、雄中自衛隊副隊長陳仁悲均已年過9旬，仍冒雨參加，希望喚起各族群的團結和諧，讓台灣邁向公平正義。

1947 年爆發228事件時，雄中成為南部反抗國民黨軍警的聚集地，一群雄中學生結合雄女、雄工、雄商學生，共組自衛隊，保護當時逃難到學校的本省及外省籍民眾安全。

為紀念雄中自衛隊72年前的英勇事蹟，立委許智傑、市議員陳致中等人，共同主辦「2019英雄返校、雄中自衛隊出巡」活動，希望讓現代年輕人記得當時的雄中學生、那份保衛校園的勇氣。

當年雄中自治會長方振淵、雄中自衛隊副隊長陳仁悲，如今高齡91歲，今天都現身參加活動，兩人身體看來相當硬朗，方振淵甚至不用拐杖，健步如飛。

兩人上台致詞時，天空下起細雨，仍澆不熄昔日英雄的發言。陳仁悲感謝這項紀念活動，能一年一年辦下去；方振淵則期盼能喚起各族群的團結和諧，讓台灣邁向公平正義。

高雄市長韓國瑜今天出訪星馬，由市府秘書長楊明州代表出席。楊明州表示，韓市長日前出席雄中自衛隊出巡的記者會，就強調應嚴肅面對228歷史事件，以愛與包容來化解。

出巡活動由陳仁悲及方振淵的吉普車，帶領學生走訪當年雄中自衛隊巡視路線，一路來到火車站旁的高雄願景館，由方振淵與陳仁悲將象徵傳承的校旗，交給雄中等4校學生代表，象徵世代傳承。

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