重點不是放連假！ 洪慈庸籲反思228歷史意義獲迴響

2019-02-24 12:16

〔記者黃鐘山／台中報導〕228事件將屆滿72週年，和平紀念日有4天連假。時代力量立委洪慈庸在臉書PO出一張學童描述自己對228事件的感想照片，並感嘆表示，「孩子的想法，也是給我們大人的教育」，呼籲大家應反思，除了放假，228和平紀念日真正的意義，不少網友紛紛按讚留言。

洪慈庸臉書PO出一張照片，照片為課本講述228事件由來，「民國84年，當時的總統李登輝先生公開向228事件的受難者家屬及全體國人道歉…」，學童則在空白處寫下，「我覺得為什麼要民國84年才道歉，那中間那幾年在做什麼」。

洪慈庸認為，「孩子的想法，也是給我們大人的教育」，她強調，真相，是我們能給孩子最根本的教材；認識歷史，是孩子最富意義的課程；孩子從中啟發的思考、展開的思辨、養成的正直，也將是這個社會最珍貴的禮物。

洪慈庸表示，「放下仇恨」、「不要撕裂社會」，所有人都知道。但是，不面對真相、正視威權的歷史，和解只會淪於假象和形式。相信在台灣民主化的路上，不會漏掉原住民的歷史正義、軍中人權的轉型正義。希望能帶給下一代的是不同群體的相互理解，是橫跨世代的對話誠意，是一個社會的雍容大度，是一個民主國家的成熟。

洪慈庸PO文提醒民眾反思228歷史意義，也獲許多網友按讚留言「這小朋友突破盲點，有前途」、「我們會進步，一起努力，我的年代，不要說228，美麗島也是沒有人敢講的」，也有網友認為「跟韓國電影我只是個計程車司機，還有1987 的情景很類似」。

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