陳師孟：辦藍不辦綠 吾不得已也！

2019-02-24 09:14

〔記者鍾麗華／台北報導〕監委陳師孟在最新的「尖尾週記」表示，這一年多來，藍媒把他形容為「辦藍不辦綠」，雖然是醜化挑撥的小人步，但也不能說完全亂講，因為會做出傷天害理的壞事的，除了「藍的」、你能找到一個「綠的」嗎？所以套句孟老夫子的話：辦藍不辦綠，「吾不得已也！」

陳師孟說，這次為阿扁的「北院換法官」案還原真相，最後好在獲得一位正直的法官提供關鍵證據，得以順利結案，沒有辜負朋友們的信任，也證明政治干預，當然又坐實了「辦藍不辦綠」，不過他不但沒有在怕、還有些意猶未盡；事實上，在未來一年半載，還會有不少「顏色鮮明」的案件陸續出籠，「藍丁丁」最好先打個預防針。

陳師孟表示，去年此時所以臨老又投身政治、不知死活地接下監委的任命，就是有見於十年前二次政黨輪替那段腥風血雨的日子，一群披著「司法羊皮」的「政治惡狼」，對阿扁與多少扁朝政務官盡情追殺，令人無法裝聾作啞、坐視不管。

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