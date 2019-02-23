有力證據！羅淑蕾15秒影片揭郭新政造假 網嘆：被騙了

2019-02-23 19:21

〔即時新聞／綜合報導〕台北市議員李新女友郭新政在他過世後成立「誰摔死了李新」臉書粉絲專頁，並拍攝影片直指前立委羅淑蕾是幕後兇手。不料在昨日播出的第九集最新影片提出的「通話錄音」，卻被羅淑蕾公布有力證據，表示是移花接木「造假」而來。有網友看到證據後，也嘆氣表示「原本很相信郭新政的」。

羅淑蕾今日召開記者會，指出郭新政在《誰摔死了李新》第9集影片《潘朵拉的盒子打開了》公布了一段通話錄音，並聲稱那是2014年羅淑蕾與銀行高層的對話。對此，羅淑蕾提出一段在2018年上廣播節目的內容，表示影片中的通話錄音，根本就是從該廣播節目中移花接木、造假而成。

羅淑蕾稍晚也將相關內容上傳至YouTube，並在臉書公布相關證據。羅淑蕾痛批郭新政、盛竹如為了陷害、汙衊她，竟然造假到這個地步；羅淑蕾也表示，一定會對郭、盛提告到底，甚至要求負責剪接、變造這隻影片的受雇人在一周內向她道歉，否則也將一併提告。

而網友在看到羅淑蕾提出的證據後，也紛紛留言表示「被騙了」、「第九集放這錄音後，整個公信力破產，根本鬧劇一場」、「笑死，早就知道事情不單純」、「原本還很相信郭的」。

羅淑蕾將影片內容與廣播節目內容做出15秒比對影片

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