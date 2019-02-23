小英稱台灣能擋中國第一波進攻 藍委竟轟：總統必須道歉

2019-02-23 18:16

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文日前接受美國《CNN》專訪時，表示如果兩岸開戰，台灣願意承受第一波攻擊，接著希望全世界都可以出來對中國施壓；不料卻有藍營立委對此表示，蔡英文「必須道歉」。

蔡英文接受「美國有線電視新聞網」（CNN）專訪時，表示台灣會隨時會把軍事準備做到最充足的情況，對於隨時可能會發生的攻擊，台灣24小時都在戒備。蔡英文也表示，以台灣的防禦能力來看，其實是有第一波的防衛能量，也就是說，中國進行第一波攻擊後，必須去承受後面國際的壓力、國家經濟及其他層面的打擊。因此蔡英文希望，「我們自己會承受第一波攻擊之後，全世界其他的國家可以共同站出來對中國做一個很強烈的表示跟壓力」。

對此，國民黨立委江啟臣表示，「我們不畏戰，但我們不主動去戰，也沒必要主動挑釁敵人、其他國家」；而國民黨立委曾銘宗更表示，蔡英文必須道歉，因為她上任時曾宣示，兩岸會「維持現狀」，也不挑釁中國。

不過民進黨立委鄭運鵬受訪時則認為，兩岸情勢升溫，其實是對岸先挑起的。他表示，是中國最近在口頭上發表「不排除武力統一」等威脅，台灣只是展現自我防衛能力。

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