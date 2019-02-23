出席聖露西亞獨立紀念日 蘇嘉全：深化台露邦誼

2019-02-23 16:37

〔記者彭琬馨／台北報導〕代表總統蔡英文出席我國友邦聖露西亞獨立40週年紀念日的立法院長蘇嘉全，今在臉書貼文表示，從台灣出發經過30小時的航程到達聖露西亞，立即出席軍禮歡迎儀式，稍稍休息一晚後就展開一連串緊湊的行程。早上與聖露西亞總理查士納（Allen Chastanet）進行早餐會談，談及加深雙方互惠投資，期待透過雙方密切的交流與合作，為台露兩國的邦誼建立更穩固的基礎。

蘇嘉全代表蔡英文，20日率團出使聖露西亞參加露國獨立紀念日活動，展開為期7天的睦邦會友之旅。

蘇嘉全說，與查士納進行早餐會談，隨後出席聖露西亞獨立40週年紀念日慶祝系列活動。蘇指出，早餐會中談及加深雙方互惠投資，特別對於農業技術、防範氣候變遷災害、產業發展等事項，有深入的討論與交流。

蘇嘉全表示，期待透過雙方密切的交流與合作，彼此相互扶持，為台露兩國的邦誼建立更穩固的基礎，是共同努力的目標。此外，蘇嘉全也指出，他也特別向查士納強調，台露兩國雖然遠隔重洋，但人民和政府間的情誼篤密且長遠，台灣是露國追求永續發展的忠實夥伴，對於兩國的前景充滿信心與期待。

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