《誰摔死了李新》第9集播出 羅淑蕾批：比腳尾飯更扯

〔即時新聞／綜合報導〕已故前議員李新女友郭新政在《誰摔死了李新》臉書粉專不斷貼出影片，指李新的死亡「案情不單純」，影片更由知名主播盛竹如串場擔任旁白。今天《誰摔死了李新》第9集正式播出，被指控是幕後關鍵人物的前立委羅淑蕾則怒批，比腳尾飯事件更扯的假新聞事件出現了。
《誰摔死了李新》今天播出第9集，標題則為「潘朵拉的盒子打開了」，郭新政在影片一開頭強調，這幾天看到「一群人對自己的所作所為不僅沒有悔意，還變本加厲的亂拗硬掰」，她強調「這已經不是我和李新和某某人的私人恩怨了，這是禮義廉恥。還說要把真正的潘朵拉盒子打開來」。
影片下方還標記幾個標籤，對國泰世華銀行提出質疑，要觀眾「請看國泰世華公然違法的鐵証，銀行竟然配合立委意圖詐欺善良百姓」、「還好我沒存錢在這種銀行，你存了嗎？」
對此，羅淑蕾在臉書回應批，「比腳尾飯事件更扯、扯、扯的假新聞事件出現了，誰摔死了李新第九集中，羅淑蕾與國泰世華莊秀珠副總的對話，完全是變造，子虛烏有，絕無此事」。
羅淑蕾強調，「羅委員聲音是變造的、國泰莊副總的聲音也是變造的、郭新政、盛竹如你們的官司又多一條、盛竹如您不是說代言前會求證嗎？」
羅淑蕾因不滿被郭新政、盛竹如拍影片指控是李新案的幕後兇手，怒告兩人加重誹謗，全案今開庭審理；庭後羅怒批影片「多瞎掰」，郭則反嗆羅「公僕右手拿薪水，左手欺壓百姓」。
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前立委羅淑蕾不滿時任台北市議員李新輕生後其前女友郭新政找資深媒體人盛竹如拍攝類戲劇影片「誰殺死了李新」，影射羅是幕後兇手，怒告兩人加重誹謗，全案今開庭審理；羅淑蕾出庭後直批影片「多瞎掰阿」。（記者溫于德攝）
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