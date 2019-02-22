《誰摔死了李新》第9集播出 羅淑蕾批：比腳尾飯更扯

2019-02-22 23:26

〔即時新聞／綜合報導〕已故前議員李新女友郭新政在《誰摔死了李新》臉書粉專不斷貼出影片，指李新的死亡「案情不單純」，影片更由知名主播盛竹如串場擔任旁白。今天《誰摔死了李新》第9集正式播出，被指控是幕後關鍵人物的前立委羅淑蕾則怒批，比腳尾飯事件更扯的假新聞事件出現了。

《誰摔死了李新》今天播出第9集，標題則為「潘朵拉的盒子打開了」，郭新政在影片一開頭強調，這幾天看到「一群人對自己的所作所為不僅沒有悔意，還變本加厲的亂拗硬掰」，她強調「這已經不是我和李新和某某人的私人恩怨了，這是禮義廉恥。還說要把真正的潘朵拉盒子打開來」。

影片下方還標記幾個標籤，對國泰世華銀行提出質疑，要觀眾「請看國泰世華公然違法的鐵証，銀行竟然配合立委意圖詐欺善良百姓」、「還好我沒存錢在這種銀行，你存了嗎？」

對此，羅淑蕾在臉書回應批，「比腳尾飯事件更扯、扯、扯的假新聞事件出現了，誰摔死了李新第九集中，羅淑蕾與國泰世華莊秀珠副總的對話，完全是變造，子虛烏有，絕無此事」。

羅淑蕾強調，「羅委員聲音是變造的、國泰莊副總的聲音也是變造的、郭新政、盛竹如你們的官司又多一條、盛竹如您不是說代言前會求證嗎？」

羅淑蕾因不滿被郭新政、盛竹如拍影片指控是李新案的幕後兇手，怒告兩人加重誹謗，全案今開庭審理；庭後羅怒批影片「多瞎掰」，郭則反嗆羅「公僕右手拿薪水，左手欺壓百姓」。

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