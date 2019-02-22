中央「卡」彰化市鐵路高架化？ 魏明谷：徵詢意願很正常

2019-02-22 20:46

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化市鐵路高架化可行性評估報告書被要求補件，彰化縣長王惠美說，彰化人已等了20年，希望中央不要用行政程序卡住地方發展，也希望彰化縣籍立委一起為彰化爭取，建設不分藍綠。但前縣長魏明谷說，這是很正常的意願徵詢，縣府必須負擔工程配合款80多億元，縣府如果很願意去推動，就會去補件。

眾人期待的彰化市鐵路高架化計畫，可行性評估報告書去年12月28日被國發會退回，要求補上台鐵的同意函，以及縣議會的同意函，縣府預計下個月完成補件程序。

王惠美說，彰化市等鐵路高架化已經等太久了，明明以前就已經附上議會同意函，為何還要再來一次？這根本就是用行政程序卡住地方發展！

但魏明谷說，這不是「卡」的問題，這是錢的問題，龐大配合款當然要詢問接任縣府團隊的意願，這是前行政院長賴清德來拍板定案，中央當然要做，如果地方很願意去做，就會去補件。

工務處長林漢斌說，被退回的報告書，所附上的議會同意函就是議會支持同意書，如今需要補件的是有關配合款負擔經費額度；而台鐵同意函部分，原本是認為相關會議，台鐵都有出席，當然就是代表同意，目前已行文台鐵等待回覆。

立委黃秀芳、陳素月、洪宗熠都說，立委為彰化爭取建設不分藍綠，長期以來都很關心彰化市鐵路高架化的工程，也請縣長施政部分，也同樣不分藍綠。

彰化市長林世賢指出，行政補件是嚴謹的過程，彰化人已經等太久了，中央、地方都不能意氣之爭！

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