批柯韓「知識誤區」真不小 學者：他們掌握台灣人的膚淺

2019-02-22 23:06

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲不斷被拿來與高雄市長韓國瑜相比較，兩人的網路聲量也在政治人物中名列前茅，但師大政研所教授范世平認為，柯韓兩人在知識層面上的欠缺，出現了「知識誤區」，直言兩人也掌握台灣人的膚淺。

范世平在臉書談論善於操作媒體的柯文哲與韓國瑜，表示韓國瑜先前提到，30年前擔任記者時薪水就有4萬5，而目前只有3萬多。范表示，30年前台灣的報紙只有中時、聯合與自立，電視也只有3台，媒體可說是獨佔產業，薪水當然高。此外，當時大學錄取率低，新聞科系少，記者自然高薪。

他說，報禁打破後，電視台也快速增加，加上各種新興的網路媒體，造成競爭激烈；再者近年來各大學紛紛成立新聞科系，造成人才供過於求，而媒體為了降低成本當然降低記者薪水，「由此可見，韓國瑜是『知其然而不知其所以然』」。

至於柯文哲日前說「喊台獨卻取消徵兵制，認為共軍若武力犯台國軍抵抗不到2天。」范則表示，柯這預估比中共退將王洪光還不如，王還認為台灣可以抵抗72小時，結果柯文哲認為僅有48小時，「為何他對國軍如此沒有信心呢？其實國際間都認為台灣的軍力不差」。

范世平批評，取消徵兵制與台獨有什麼關係？台灣唯一的敵人就是中共，中共只能藉由空軍與海軍進攻台灣，所以台灣的海空軍最重要，海空軍是專業軍種，所以募兵制就在培養能長期留在軍中的專業人才。

他也強調，可以檢討當前募兵制的問題，要恢復徵兵制也行，「但麻煩柯文哲提出自己的立場與解決方案，不是拋出問題後就閃人」。

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