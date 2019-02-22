野蠻！亞太最美面孔票選 阿信、周杰倫等藝人硬被冠五星旗

2019-02-22 00:23

〔即時新聞／綜合報導〕歐美知名電影評論媒體「TC Candler」現正舉辦亞太區「年度最美臉孔票選活動」，卻讓中國網友在提名藝人時，將我國明星、歌手及演員冠上中國五星旗，候選照片公布在Instagram帳號上，引爆台灣網友不滿，怒轟此舉「超野蠻」。

在「TC Candler」亞太區Instagram官方帳號中，可見到網友們提名的亞洲地區演藝人員，但我國阿信、周杰倫、昆凌、林志穎、辰亦儒、潘瑋柏、林宥嘉、蕭敬騰和舒淇9名藝人，在照片中右上角被冠上中國國旗，引發台灣網友不滿，在留言區張貼台灣國旗宣示主權，對主辦單位表達嚴正抗議與關切。

在此次活動中國籍被標示錯誤的，還有近期內剛舉辦完演唱會的新加坡男歌手林俊傑，他的照片右上角也不是新加坡國旗，而是鮮紅的中國五星旗，同樣也讓新加坡網友火大；此外，去年金馬獎頒獎典禮後轉發微博宣稱「中國一點都不能少」的鞏俐，國籍反倒被標示為新加坡。

「TC Candler」先前舉辦「2018年度世界最美百大面孔」活動時，我國旅韓藝人周子瑜獲第2名殊榮，當時她的照片右上角顯示的是我國國旗，因此網友們懷疑這場亞太區活動完全是為了中國量身打造而成，呼籲主辦單位盡速修正，將我國國旗恢復在台灣藝人的照片上。

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「TC Candler」亞太區Instagram官方帳號

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