高俊明牧師告別追思禮拜2/22在高雄海埔教會舉行

2019-02-21 20:38

〔記者蘇福男／高雄報導〕台灣基督長老教會前總幹事高俊明牧師2月14日傍晚在睡夢中辭世，享耆壽90歲，家屬遵從高牧師生前的決定，以簡單、素樸、莊嚴的方式舉行告別禮拜，明天（22日）下午2點30分在高雄海埔教會舉行「高俊明牧師告別追思禮拜」。

高俊明曾任台灣基督長老教會總會第17屆議長及總會總幹事，擔任總會總幹事期間，長老教會曾發表三個宣言，包括《台灣基督長老教會對國是的聲明與建議》、《我們的呼籲》與《台灣基督長老教會人權宣言》，在台灣民主發展歷程中佔有重要地位。

1979年美麗島事件後，高俊明因協助施明德逃亡，1980年4月24日被捕，後遭國民黨政府以「共同藏匿叛徒」被判刑7年、褫奪公權5年，後來引起國際關注與救援，在被關押4年3個月又21天後，終於獲釋。

高俊明的3個兒女高慕源、高黎香與高黎理2月15日發表公開信指出，2月14日是爸媽結婚61周年紀念日，他們中午前在德輝苑的臥室與爸媽一起讀經禱告，感謝神在爸媽生命中奇妙的愛與恩典，讓他們在患難中依然互相扶持，走過許多有主同行的美好路程，下午爸爸在睡夢中安息主懷。

高俊明生前曾交代，他過世時不發紙本訃文，僅以line、教會公報、總會網站讓親友知道他已過世，並懇辭總會、中會各界協助籌備之善意，照高俊明心意由兄妹三人負責，以簡單、素樸、莊嚴的方式舉行告別禮拜，並懇辭輓聯、花圈、花籃、慰儀。他盼望的告別禮拜，是與參與的親友一起向神獻上感恩，因為禮拜的焦點是神，不是人！

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