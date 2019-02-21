同婚專法草案未修刑法 通姦、重婚不受罰

2019-02-21 17:33

〔記者吳政峰／台北報導〕行政院會21日通過同婚專法「司法院釋字第748號解釋施行法」草案，條文多準用民法，權益看似比照異性婚姻，但在通姦重婚、姻親、訂婚等三大面向仍規範不足，草案屆時送到立法院，恐將面臨挑戰。

首先，行政院發言人Kolas Yotaka雖稱「通姦與重婚罪一樣存在」，但實際上本草案僅建立同性的民事婚姻關係，未延長到刑事處罰，換言之，同婚者不論劈腿同性或異性對象，均難以構成刑法上的通姦或重婚罪。

法務部指出，草案對同婚外遇無法可罰，因為這對通姦罪來說是新議題，等到法案上路就會檢討相關法令，配合修正；法務部強調，若同婚者外遇異性婚姻的「異性」，仍會構成「相姦罪」。

至於重婚議題，法務部解釋，草案規定若同婚者重婚，第二次的婚姻仍會被撤銷，不過刑事責任就跟通姦罪一樣，得待法案上路後才能通盤修正。

曾任檢察官的律師翁偉倫解釋，實務上通姦罪的構成要件，是有配偶之人與「異性」發生合意性交，基於「罪刑法定」主義，若要對同婚通姦科以刑責，應在草案中增列刑罰或修改刑法通姦罪；重婚亦然。

其次，釋字748號僅要求相關機關依照解釋意旨修正「婚姻章」，以保障婚姻自由與人民平等權，卻沒規範「姻親」，因此草案並未就此設計相關條款，但這可能衍生出一些權利與義務的爭議，最明顯的就是扶養權。

現行法令規定，異性婚者與公婆或岳父母同住時，夫妻倆均得負起扶養義務，但因草案未規範同婚與公婆或岳父母之間的姻親關係，配偶自然就無須負擔養老義務，反出現同婚與異性婚之間不平等的狀況。

挺同團體、伴侶盟也提醒，草案未準用民法親屬編有關姻親的規定，是與異性婚姻的重大差異，可能出現一些問題，例如：遇到一定親等內的姻親應行利益迴避時的法律，同婚如何處理？這些都應進一步調整或釐清。

第三，草案18條仿效民法「結婚節」第980條「男未滿18歲，女未滿16歲者，不得結婚」，規定同性雙方滿18歲得成立婚姻關係，這點無太大差異，但未仿造「婚約節」第973條「男未滿17歲，女未滿15歲者，不得訂定婚約」設計出「訂婚」條款，恐也引發同性與異性差別待遇的質疑。

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