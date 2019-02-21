藍議員質疑台中山手線是騙局 王義川打臉：應加強專業知識

2019-02-21 12:37

〔記者黃鐘山／台中報導〕大台中山手線議題，藍綠持續交鋒，國民黨議員楊正中今（21）日質疑，只有山海線、沒有山手線，環線中也少了彩虹線缺口，全案是場騙局；前交通局長王義川駁斥，楊自以為聰明的解釋山手線名稱、內容，是玩文字遊戲，應多加強交通專業知識。

楊正中批評，林佳龍擔任市長時即宣告交通部已經核定山手線，實際檢視可行性評估報告，其實是山海線鐵路雙軌高架化建置，應正名山海線，山手線只是噱頭；交通部、行政院國發會對大甲至后里段的彩虹線也無定案，因此「環不起來」，已有缺口。

他又說，交通部長林佳龍說山手線被國發會退回，其實國發會回函是要市府修正平交道與環境改善及周邊土地開發計畫，是修正而非退回；鐵道建設屬中央，市府卻要負擔900億的6成經費，林佳龍一意孤行，足證林好大喜功。

楊正中直斥，林佳龍和王義川幹話滿天飛，誇言山手線建設一飛沖天，根本是欺騙市民，這4年的山手線是一場空，僅是一場兒戲、一場騙局。

王義川反駁說，「山手線」是耳熟能詳的說法，如同簡稱一般，若叫山海線，才真的很奇怪；交通部建議彩虹線以其他軌道運輸轉乘，未必以台鐵方式執行，都可再評估，意思是「技術形式可在綜合規劃階段再進行選擇」，不是「環不起來」。

王也說，退回或補正並沒有差別，就是要市府拿回去改完再送來審查，簡單易懂，重點是市府要不要再爭取海線雙軌化、烏日大慶高架化等；市府爭取軌道建設本有配合款，此在前市長胡志強就開始評估，並非林佳龍才做。

王義川回擊，楊硬要自以為聰明的解釋山手線名稱、內容，著墨文字遊戲，看得是究竟哪一本評估報告？建議楊多花時間加強交通建設專業知識，別再光花時間質疑前朝，才能好好行使議員質詢權。

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