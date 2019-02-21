香港修引渡條例如矮化我主權 陸委會：不會接受

2019-02-21 10:51

〔記者謝君臨／台北報導〕針對香港政府討論修法，可以跟沒有簽訂引渡協議的地方進行個案合作，引發台灣人赴港恐成為李明哲第二，遭遣送中國疑慮；對此，立法院時代力量黨團總召徐永明呼籲，政府及各政黨都應積極表態，反對矮化台灣主權的作法；陸委會也強調，我國政府不會接受任何消滅國家主權的作法。

香港政府修法肇因於港女來台遭殺害棄屍案，由於台港之間沒有引渡協議，導致兇嫌返港後，無法引渡來台接受調查；香港保安局日前建議修改相關條例，將引渡嫌犯的程序，適用於與任何未訂有協定的地方，包括中、澳、台等；對此，香港社運人士黃之鋒提出警告，修法恐讓台人赴港成為李明哲第二。

時代力量黨團今召開記者會，提出兩點訴求，第一，「台灣是中華人民共和國的一部分」作為前提要我們引渡，我國政府是否能接受？第二，法務部是否會呼應香港泛民主派議員訴求，先處理台港雙邊的引渡做法？會中並邀請法務部國際及兩岸法律司檢察官劉怡君、陸委會港澳處專門委員黃廷輝進行討論。

徐永明表示，目前香港在討論關於修改刑事相互法律協助條例，及逃犯條例的引渡內容，他擔憂修改過程把台灣視為中國的一部分，也影響每年台灣有200多萬人赴港，不論是旅遊、觀光、求學等，恐因在台言行變成李明哲第二，被引渡至中國，呼籲應先直接處理台港之間的司法互助與引渡條例。

時力黨團主任陳惠敏指出，中國對於政治異議人士羅織罪名，甚至跟政治毫無關係，就能輕易以這樣的理由，可以隨意送到中國處理，因此對於香港政府修法感到憂心；去年12月，時力曾問陸委會有多少台灣人關在中國？接受何種待遇？陸委會稱不知情，「這樣的國家我們跟它以法論法，可笑之事」。

檢察官劉怡君強調，法務部作為我國司法互助事務的主管機關，向來都在對等、尊嚴、互惠的情況下，處理相關事務，立場從未改變，若有其他國家或地區採用不對等方式，不論是稱謂或說法來提出要求，我們不會接受，將退回處理。

陸委會專委黃廷輝說，政府不會接受任何消滅國家主權的作法，呼籲香港政府妥善處理，將持續觀察修法進展，確保雙方權益。

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