吳敦義自稱團隊清廉 王金平：怎麼可能沒出問題？

2019-02-21 09:35

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨主席吳敦義雖未表態角逐2020，但多次強調總統候選人本身及團隊必須操守要好、清廉，並自稱在地方首長任內完全無人被訴，被外界認為劍指已表態參選的前新北市長朱立倫；對此，有意參選的前立法院長、國民黨立委王金平今天接受廣播專訪時表示：「行政院底下單位這麼多，怎麼可能沒問題？」

外界認為吳敦義此言是衝著朱立倫而來，指朱在桃園縣長、新北市長任內共有108名官員被訴，被主持人問及「吳敦義是否針對朱立倫」時，王金平表示，「不知道，要問他」，但也直言，哪個機關沒出問題，這是個人問題，吳敦義擔任行政院長時「底下還是有很多，怎麼會沒有」，行政院、部會會沒問題嗎？都是他管的，我們立法院也一樣。

對於自己被外界稱為「喬王」，王金平表示，「喬」本來就是協商，在立法院就是合議制、謀人民的福利，必須超越黨派、以國家利益為先，而不是對槓，自己經得起檢驗。

初選制度方面，王金平強調，人算不如天算，相信吳敦義也是為整個黨著想，至於徵召高雄市長韓國瑜參選總統、初選落敗擔任副手等，都是假議題，現在不便回答。外傳王金平的人馬正在全台佈建黨員，王金平也說「胡扯」。

另外，對於名嘴指朱立倫曾放話「王金平七老八十、中風住院」，王金平說，確實有聽說，但又笑說「名嘴不是在節目上說嗎？」並表示，錯誤消息非常多，他只想問「哪來的假新聞」。

至於「新郎不是我」遭朱家軍反嗆是自己不答應，王金平表示，這些都值得反駁，不再談，冤不冤枉，天知地知、他知我知。與前總統馬英九的心結，在馬王政爭後就不在意了，如果要什麼，當時會反映，但現在確實不在意。

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