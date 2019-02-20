媒體追問「王韓配」 陳文茜這麼說 大家都笑了

2019-02-20 20:27

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜及2月份觀光大使陳文茜今（20日）召開醫療觀光記者會，媒體聚焦韓國瑜2020年是否會與前立法院長王金平搭配角逐總統大位？陳文茜代答「我就知道你是來問這個問題，每個人都知道，所以他們就叫我站中間，沒有要回答你的問題，知道嗎？」語畢，哄堂大笑。

據《ETtoday東森新聞雲》報導，陳文茜今陪同韓國瑜出席高雄醫療觀光記者會，在媒體提問2020「王韓配」的可能性時，陳文茜頓了一下，代韓國瑜回應「每天都在問韓國瑜要不要選總統，這使得高雄每天都變成被別人攻擊的對象，很難做事。」

陳文茜指出，要有各方幫忙，高雄才可以比較好做事，會對韓市長幫忙更大。韓國瑜也在一旁點頭同意。

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