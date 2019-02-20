鹿窟案判死3人罪名 促轉會初審決定予以平反

2019-02-20 13:49

〔記者陳鈺馥／台北報導〕台灣在1950年代發生鹿窟事件悲劇，國民黨政府派軍隊入山，逮捕疑為中共支持的武裝基地成員，造成上百人村民無辜被關，至少35人慘遭槍斃。行政院促轉會近日據監察院函送調查資料，初審決定鹿窟案被判死刑的陳文貴、陳榮華、林茂同3人，刑事有罪判決罪名，將依促轉條例予以平反。

1952年12月29日發生的鹿窟事件，為台灣白色恐怖時代最大政治案件，國民政府出動軍警1萬多人圍剿汐止、石碇山區村落，共逮捕183人，其中4分之3為目不識丁的礦工、農民，從未讀過馬克思主義，卻被保密局當成共匪逮捕及刑求。

政治受難者謝天賜在1999年接受官方口述歷史談及，當年軍隊包圍村落，每隔50公尺就有一個步哨，指揮部設在鹿窟菜廟，軍隊進入山區抓人時，村民劉學坤因抵抗當場被打死。軍人更用竹竿架著椅子綁住劉屍體，抬屍打鑼遊村示眾，要村民不得反抗，快出來自首。

據監院調查，鹿窟村民被抓入菜廟後，前後擠身蹲坐著，一個接一個被叫出去審問拷打，詢問內容包含有沒有參加組織？有沒有參加共產黨？軍方審問過程並未符合正常法律審判程序。

據了解，為平復司法不公，在促轉會成立後，監察院已將131位遭到國民黨政府軍事判決的鹿窟案政治受難者，函請促轉會依法平反，促轉會也於去年10月第一波刑事有罪判決撤銷公告儀式，公告撤銷其罪名。

促轉會委員表示，陳文貴、陳榮華、林茂同3人也是監察院調查後，轉函送促轉會處理的鹿窟案，因屬未領過國家補償或賠償的案件，所以未在去年公告撤銷名單中。

據調查，年僅32歲的陳文貴原判10年徒刑，最後被改判死刑槍斃；另一名受難者陳榮華，當年因參加升五星旗1次、教育集會5次，並給陳春木兄弟20元新台幣經費，遭軍法審判認定是共匪，判處唯一死刑。

同為鹿窟案受難者之一林茂同，其罪名為閱讀「資本論」、「馬克斯主義經濟學的哲學基礎」、「日本近代社會運動史」、「共產黨政治經濟學」等赤色書刊，並於1952年8月經連絡員汪枝通知，逃入鹿窟基地受匪訓，被逮捕後也被判處死刑。

委員提及，當年軍事審判不符合民主憲政秩序，3人均符合「促進轉型正義條例」第6條3項2款，應予以平復之案，促轉會將待鹿窟案的有罪判決全部審查完竣後，一併在委員會完成審議。

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