週刊爆柯P密會大巨蛋買家 北捷董座：確有拜會企業

2019-02-20 11:48

〔即時新聞／綜合報導〕週刊報導指出，遠雄傳出想賣大巨蛋，台北市長柯文哲也對轉交其他團隊經營表示樂觀其成，目前傳出是一家台日合作的投資公司接手大巨蛋。對此北捷董事長李文宗今天表示，確實有拜會一些企業，但駁斥報導稱談到買大巨蛋問題，更沒有見所謂的大巨蛋買主。

《鏡週刊》今天報導，知情人士透露，遠雄去年開始積極尋覓有意接手大巨蛋股權的團隊，並在3月都審過關及完工後，分兩階段釋出股權。知情人士稱，目前傳出是一家台日合作的投資公司有意接手大巨蛋，團隊中還包括擁有日本職棒球隊的軟銀集團。

針對此傳聞，李文宗今天接受《蘋果》採訪表示，選前確實有見一些企業，但沒有談到買賣大巨蛋的事情，更沒有與大巨蛋買家碰面，隨後就稱要開會為由掛掉電話。

另有北市府幕僚透露，國內目前沒有企業表態要承接大巨蛋，且若大巨蛋真的要出售，市府也會評估新的買家，將不會是單獨一家公司，而是由不同投資者籌組的團隊，該幕僚則稱，市府至今尚未接觸過任何團隊，也不清楚報導中提到的台日團隊。

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