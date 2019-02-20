美農業部首組貿易團4月訪台 AIT稱深化雙邊經貿關係

2019-02-20 11:08

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國農業部（USDA）首次籌組貿易團訪台，規劃由海外服務署署長伊斯利（Ken Isley）率領官商代表，於4月22日至25日間訪台。外界關切會否談及美豬、美牛進口議題，美國在台協會（AIT）引述農業部訊息表示，訪團目標是深化雙邊經貿關係，目前沒有關於討論項目的具體訊息。

美國農業部海外農業署（FAS）首次籌組貿易訪問團訪台，時力立委徐永明昨（19）日在立院質詢時詢問行政院長蘇貞昌，美方貿易訪團來台，屆時我方限制美豬、美牛政策「會轉彎嗎？」蘇貞昌隨即回應，「現在沒有這樣的決定」。

此海外農業貿易訪問團原先規劃在3月11日至14日來訪，不過在美國聯邦政府年初停擺35天重啟後，根據美國農業部公開資料，訪問日期延後至4月22日至25日。

AIT引述美國農業部新聞稿指出，美國作為台灣最大的農產品供應國，兩個經濟體間擁有良好的長期合作關係，訪團目標是透過商業與官方代表訪問，持續強化、深化雙邊經貿關係。訪團將由農業部海外服務署署長伊斯利（Ken Isley）率領，成員包括許多農業部官員與約40家廠商代表，估計達80人規模。

對於外界關切貿易訪團來台會否談及美豬、美牛開放議題，AIT發言人孟雨荷說，相信代表團團長將會和台灣當局會面，但目前沒有任何關於討論項目的具體訊息。

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