史丹佛大學演講 朱立倫：持續與華府、北京雙邊合作

2019-02-20 10:54

〔記者林良昇／台北報導〕前新北市長朱立倫在美西時間19日於史丹佛大學進行演講，強調他將帶領台灣，對於工作者追尋冒險的權利，樹立值得驕傲的高標準，並啟動創新、中華文化、生活經濟3個引擎，面對美中貿易戰的挑戰，也將保持海峽兩岸的穩定，持續與華盛頓跟北京雙邊合作。

朱立倫在演講時提到，台灣一如矽谷，以自由陣地與創新實驗室的身份，肩負重要責任。矽谷的多元，讓任何歧視顯得可笑；而這裡唯一的成功標準，是才華與努力。眾所周知，這是一個開放社會，有自由精神與對創新友善的氛圍，是幾個世代冒險家的夢土。

朱立倫說：「我也將帶領台灣，對於工作者追尋冒險的權利，樹立值得驕傲的高標準。」他強調，台灣已是個偉大的灰姑娘故事。是亞洲最開放，最自由的社會。在國民黨執政年代，從依法而治但不民主的政體，實現了到全面民主的和平轉型。台灣建立了強大的公民社會，擁有堅實的自由主義思想、新聞自由，以及許多活躍的民間團體。更曾推動許多政策或社會實驗，追求對人民權利尊嚴的保障。

朱立倫說，美中間的貿易衝突，其對全球經濟帶來了很大的不確定性。台灣的歷史和地緣政治角色，使其常夾在這種對抗中。雖然他有信心能度過這場風暴，但在現實層面，擔心因為台灣高度依賴國際貿易。關稅戰、中美貿易摩擦，和其對經濟信心的侵蝕，將對台灣帶來重大影響。另外，中國大陸有許多台商。若他們遭遇經營困境，將如何牽動到台灣經濟。

朱立倫強調，台灣雖卡在美中之間，但將堅持對和平的承諾。台灣確實理解自由貿易的重要性，以及有必要去解決任何違反自由市場的結構問題。反對任何形式的「戰爭心態」。有共同責任，把對峙張力管控在良性的水準。「我將保持海峽兩岸的穩定，這是台灣全體的共同關心的目標。」

朱立倫說，台灣一直是負責任的國際利害關係者。我們將持續與華盛頓跟北京雙邊合作，共同建立一個更負責而永續的經濟秩序。我們將基於正確與公義，協助彌合差異。

朱立倫表示，他將啟動3個引擎，推動台灣經濟。包含創新、中華文化、生活經濟，並追求政府效能，最終是為了維護我們對民主的信心。

朱立倫也為民主制度辯護，他強調，民主不是完美的政府形式，但它是迄今為止我們所知最好的。民主決策也可能短視而欠缺效率。但自由是尊重每個人平等、聲音和尊嚴的最佳方式。如果民主能夠在今天的台灣實現，那麼它可以在世界任何地方實現。

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