中國獵豹入侵台灣資安？黃國昌爆指阿里台灣總經理當內應

2019-02-20 11:02

〔即時新聞／綜合報導〕時代力量立委黃國昌今（20）日上午於臉書發文表示，因《兩岸人民關係條例》規範不全、主管機關把關鬆散，因此中共控制的企業資本可透過台商的內應來控制我國事業。而今日上午將召開記者會，指控「中國獵豹科技」，透過「阿里巴巴天貓」台灣總經理的內應配合，入主攸關台灣資安的運輸服務業。

黃國昌表示，現行《兩岸人民關係條例》針對中資違法破壞我國交易秩序的規範殘破不堪，加上主管機關把關鬆散，導致由中共所控制的企業資本，透過海外紙上公司加上台灣商人的內應協助，經常可以實質控制我國法律禁止中資入股的事業。

因此，過去兩度提出《兩岸人民關係條例》修法，一方面強化對中資違法破壞交易秩序的處罰，一方面增設協助中資冒名隱匿的欺罔行為，增設刑事處罰，以有效維護國家安全與投資人權益。然而，過去雖頻頻發生違法中資傷害台灣投資人的重大弊案，必要的法規修正與行政管制改革卻仍停滯不前。

黃國昌預告，今天上午將與王奕凱、賴中強共同召開記者會，出具內部關鍵文件，揭露「中國獵豹科技」，如何透過「阿里巴巴天貓」臺灣總經理吳德威的內應配合與造假欺騙，通過我國主管機關層層審查，入主攸關臺灣資訊安全的運輸服務業TaxiGo與觔斗雲科技。

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