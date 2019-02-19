擁核擬推核四重啟公投 羅文嘉：民進黨要正面迎戰

2019-02-19 22:54

〔記者楊淳卉／台北報導〕去年底「以核養綠」公投通過後，其發起人黃士修日前再預告於明年總統大選發起增加核電比例、核四重啟公投，代表前總統馬英九、前行政院長江宜樺的馬英九基金會、長風基金會，日前也聯手質疑蔡政府無視去年公投結果。對此，民進黨秘書長羅文嘉昨與媒體餐敘時表示，這些聲音目的就是要重啟核電；而民進黨多年的訴求就是反核，面對擁核訴求，民進黨要正面迎戰。

行政院長蘇貞昌、政院發言人kolasYotaka、經濟部長沈榮津近日積極回應擁核陣營，蘇貞昌今也於立法院答詢時表示「核能發電事實已經不可能」、「核四重啟也是事實不可能。」羅文嘉昨指出，在馬政府末年，確定核四封存後，反核陣營先前似乎都認為目標已經達成，反讓擁核者積極運作。不過，擁核者最大的盲點還是在於核廢料處理問題。

羅文嘉也表示，不管是「以核養綠」，或祭出「反空污」的其他名號，這些團體、人士真正的目的只有一個，就是要重啟核電。而民進黨多年的訴求就是反核，面對擁核訴求，民進黨會正面迎戰。

羅文嘉表示，他昨在行政立法互動會議上提醒黨內，也責成民進黨政策會要備戰，明年大選，民進黨要正面迎戰擁核陣營，只要好好論戰，他不認為這個議題民進黨會敗給擁核派。

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