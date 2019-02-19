盛竹如爆被逼拍片向她道歉 羅淑蕾反爆料：是他要和解

2019-02-19 23:03

〔即時新聞／綜合報導〕已故前議員李新女友郭新政在《誰摔死了李新》臉書粉專不斷公布影片，指李新的死亡「案情不單純」，影片中擔任旁白的知名主播盛竹如18日突自爆遭人脅迫，被逼要拍片對向前立委羅淑蕾道歉。對此，羅淑蕾回應此事「邏輯不通」，還爆料盛竹如曾經想跟她和解，但被她拒絕。

李新的女友郭新政先前指控李新的死亡「案情不單純」，為此創建「誰摔死了李新」臉書粉專，以類戲劇的手法揭露、追查李新摔死的真相。沒想到擔任影片旁白的盛竹如卻自爆遭人威脅，指對方闖入他家中逼迫拍片道歉，否則就讓他身敗名裂。

他受訪時提到，是不認識的人來住家按門鈴，但沒讓陌生人進到家裡，「透過一個老同事介紹過來，結果他一來就要我拍片道歉，或是公開記者會，我說我幹嘛要做這事，又沒做錯事，真是惡人先告狀。」

據《三立新聞網》報導，對此，羅淑蕾回應強調，盛竹如的發言根本邏輯不通。她表示，盛竹如住在東帝士豪宅，門禁相當森嚴誰進得去？強調針對影片事件都已經提告了，「我還有必要找人嗎？要找早就找了」。

另外，羅淑蕾還反爆料，指盛竹如過去曾透過別人牽線想和她和解，但被她拒絕，認為盛竹如自稱被被逼拍片道歉的說法「邏輯很有問題」，她也推測，應該是《誰摔死了李新》要播出第9集，他為了炒新聞才這樣說，否則為何不去報警，「歡迎他去告我」。

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