反擊「卡盧」說法 王義川：是盧秀燕不蓋了

2019-02-19 20:47

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市長盧秀燕今天（19日）說，她不選總統，也被「卡盧」。前交通局長王義川在臉書反駁說，「沒人卡台中軌道建設」，包括大台中山手線、台中捷運綠線延伸彰化和大坑、停車場新建計畫等5項重要建設，盧秀燕不是對是否推動的態度不明確，就是不蓋了。交通局長葉昭甫則說，相關建設正依循行政程序或既定時程推動，增設iBike站則是前市府根本沒編預算。

高雄市長韓國瑜抱怨前瞻建設補助申請計畫要重寫，盧秀燕今天聲援他，還說她不選總統，也被「卡盧」，所以民進黨中央「卡韓」不奇怪。

對此，王義川在臉書發文說，大台中山手線是否停建、要不要海線雙軌化，交通部還在等台中市回覆；台中捷運綠線延伸彰化和大坑，交通部去年12月初發文要求新市府上任後重新提報，目前交通部也沒收到台中市要不要繼續推動的公文，沒人卡台中軌道建設，「請盧市長不要卡台中」。

王義川也說，前瞻基礎建設補助台中市還有8個停車場新建計畫，都已核定，聽說盧市長不蓋了；水湳轉運中心客運轉運城也已經設計完成，聽說盧市長也不蓋了？另外，iBike600計畫聽說也不蓋了，各學校周邊、公園旁、社區旁設iBike站，是大家的期待，今年到底那幾站要蓋？

交通局長葉昭甫回應說，國發會退回大台中山手線計畫，交通部必須把公文轉給台中市政府，市府才能依據各機關的意見修改後回覆，但市府至今仍未收到公文；至於捷運綠線延伸案，市府已邀請彰化縣政府與交通部近期開會討論，彙整意見後，就會提報交通部。

葉昭甫也說，停車場新建計畫正按照時程、如火如荼地推動，不可能不蓋；水湳轉運中心客運轉運城完成設計後，還要進行審議程序，興建預算需要50億元，市府一方面依程序進行，另一方面正在找預算；此外，前市府沒有在今年預算編列任何新增iBike站的預算，只有維修預算，巧婦難為無米之炊，交通局正設法找到錢，希望今年能夠新增站點。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/