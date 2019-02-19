台電發函撤換東元防爆裝置 黃國昌： 請台電馬上告下去！

2019-02-19 16:55

〔即時新聞／綜合報導〕時代力量立法委員黃國昌曾踢爆，東元電機子公司安柏電機涉嫌偽造證書，販售假防爆產品給台電高雄大林電廠，而台電早已知情，要求台電及東元給大眾交代。而今（19）日台電正式發函要求承包商全面更換東元不合格的防爆器材，對此黃國昌表示，對於如此明目張膽的犯罪行為，台電應立即提告。

黃國昌於臉書發文表示，上個月曾召開記者會，揭露東元集團安柏公司偽造文書，並在大林電廠安裝不合格的假貨，對公共安全與民眾生命造成巨大風險。之後，歷經「東元集團恐嚇要告我」、「工研院不斷包庇掩護」以及「臺電既拖延又軟弱」的過程，終於逼到臺電硬起來，「今天正式發函要求承包商全面更換東元集團不合格的防爆器材！」

黃國昌強調， 事情還沒結束，接下來就是責任的追究。首先，黃國昌質疑防爆器材既然根本沒有經過「UL認證」，那當初工研院的合格證明書是怎麼發的？「工研院必須出來給個交代！」

黃國昌也向台電喊話，目前安裝在大林電廠的防爆接線盒上，沒有經過「UL認證」，又憑什麼打上「UL」的認證合格標章，而且標章似乎刻意搞得粗製濫造，使之看起來模糊，「這樣明目張膽的犯罪行為，請臺電立即主動向檢察官提起刑事告訴！」

黃國昌也痛批：「台電終於硬起來，東元還要說謊嗎？」、「請問東元集團：是不是應該對自己罔顧公共安全的犯罪行為，出來向社會道歉！」

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