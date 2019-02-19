跟英文一起學英文！辣台妹教導嘉中如何出考題...

2019-02-19 15:29

〔記者蘇永耀／台北報導〕嘉義高中英文科考題：「President Tsai-englishit made some silly ____in her speech」，遭質疑出題老師有政治傾向，借考題辱罵總統；對此，蔡總統今於臉書上化身英文老師，以該題的答案comments做出回應，表示是一個常在新聞英文中出現的詞彙，包括有名詞與動詞等用法，並以例句引伸台灣是言論自由的國家，沒有審查制度，可以自由地評論各種公共議題。

總統府發言人林鶴明表示，關於媒體報導嘉義高中張姓老師因日前一份英文考題題目聯想到總統名字，進而引發輿論討論一事。蔡總統已知道網路上在討論這件事，但不以為意，也請老師和校長不必放在心上。

嘉義高中要求學生寒假閱讀指定讀物，並在2月15日舉行寒假作業考試，其中二年級英文科「生字選擇」第6題，「President Tsai-englishit made some silly ____in her speech」，有學生翻譯為蔡英文總統在她的演講中做了一些愚蠢的評論，質疑出題老師有政治傾向，借考題辱罵總統；出題的張姓老師透過校方轉述，該題答案選項有A.amateurs B.disasters C.parades D.comments，正確答案為D.comments，是為了考單字comments的詞性、意思，故設計一情境入題，最容易聯想到的就是政治人物。

蔡英文也於臉書化身英文老師說，Comment是一個常在新聞英文中出現的詞彙，提供例句給各位同學參考：

●名詞的用法：

President Tsai Ing-wen rejects Beijing leader’s unfriendly comments.

蔡英文總統拒絕北京領導人不友善的言論。

●動詞的用法：

As there is no censorship in Taiwan, Brother Caramel can freely comment on public affairs.

台灣沒有審查制度，焦糖哥哥可以自由地評論各種公共議題。

蔡英文還幽默說：這樣大家都學會了嗎？

文末並表示言論自由，「跟英文一起學英文」

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