交棒給韓國瑜 許立明搭捷運當快樂市民

2019-02-19 15:08

［記者黃旭磊／高雄報導］卸任高雄市政近2個月，許立明搭公車、捷運悠遊市區，盼低調不要被認出。

前高雄市代理市長許立明，去年12月25日在韓國瑜就職典禮上，曾說要穿拖鞋、夾腳拖在愛河旁漫步，近2個月後，本報獨家捕獲許立明搭高捷無人認出畫面，對此，許立明今天受訪略顯驚訝，隨即開懷暢笑表示，隨身攜帶藍白拖，想換就換，「下次要把我拍帥一點。」

許立明說，昨晚（18日）在漢來飯店餐敘，仁武家門口就有公車，搭到巨蛋轉捷運到中央公園，走路到漢來飯店很方便，朋友找吃飯，喝酒不開車。

記者問及韓國瑜2個月來表現，許立明表示，城市（市容）要一點一滴累積下來，帶著藍白拖走逛熟悉城市樣貌，感受市民真實脈動，休閒又舒服，也多次到愛河散步，至於新市長上任才2個月，表現還看不出來，不便評論。

許立明說，以前喜歡走路、騎腳踏車上班，而副市長、代理市長任內有公務車，現在一切靠自己，不是個愛出風頭的人，希望不要被認出來，其實這段期間也很少被認出，享受優遊自在。

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