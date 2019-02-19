北市單一且自住房屋稅擬降到0.6％ 柯文哲：這是生活必需品

2019-02-19 14:04

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲昨（19）晚接受「關鍵時刻」主持人劉寶傑專訪，談到東區沒落以及空屋稅問題，柯文哲表示因北市總金流量不變，西區繁榮後自然東區就變冷清，解決方法是整體產業結構改變以及增加總金流量。另外，柯文哲未明言將課徵空屋稅，但表示單一且自住的稅率要降到現在的一半，「這叫生活必需品」。

東區沒落引質疑 柯文哲：西區繁榮東區自然掉下去

劉寶傑問，雖然柯文哲任內振興了台北市西區，但東區卻開始沒落，也引發民眾的質疑。柯文哲表示，真相是台北市的金流量在過去4年來都是12.5兆上下，我們得誠實面對一個問題：台北市的經濟總容量不變，若總容量不變，那西區繁榮自然就是「挖東牆補西牆」，東區就會比較冷，「所以我為什麼講說，我們要的不是只有攤販經濟，而是整個產業結構的改變，整個要復興才有辦法解決問題」。

柯文哲坦言，除非台北市總金流量有在上升，才能確保整個台北市蒸蒸日上、欣欣向榮；如果總金流量不變，那西區變繁榮，那一定是東區掉下去。而解決之道就是要做整個產業結構實質的改變，台北市總金流量要上升，而這需要長期規劃，「不是一天兩天就能解決」。

課空屋稅打房價？柯文哲：重點是調降單一且自住的房屋稅

劉寶傑問柯文哲，未來有沒有可能徵收空屋稅，成為史上第一個做這件事的政治人物？柯文哲表示，如果是單一且自住，「妳只有一棟房子，而且是真的在住的，這叫生活必需品」，如果有三、四棟，那又是另外一回事，對於稅率的思維要改變，「所以單一且自住還要再降稅」、「所以我有指示財政局，單一且自住的稅率要降到現在的一半」。

而對於這種做法是否會影響台北市的稅收，柯文哲表示「台北市還禁得起」，因為4年還債530億，現在台北市的財政結構好很多。政治的原則就兩個：「簡政輕稅」。

而台北市政府副發言人陳冠廷昨晚也於臉書發文，貼出柯文哲於晨會中寫下：「單一且自住 0.6%」的照片，表示在會議的第90分鐘，已經有3個局處報告：「單一且自住的房屋稅，稅率應降到0.6%」、「因為住的房子是必需品」。

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