吳敦義再拋初選55制 前藍委：當菜市場討價還價？

2019-02-19 11:11

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨2020總統初選制度陷入角力，國民黨主席吳敦義繼拋出「全黨員投票」後，昨又說黨內有人建議民調、黨員各5成；對此，連日在臉書開砲的國民黨前立委孫大千質疑，又不是在菜市場買菜，為什麼可以「討價還價」？不會是藉著黨員民意說出自己的盤算吧？

孫大千指出，黨內初選明文規定以「民意調查7成，黨員投票3成」計算，難道過去都沒有重視黨員的意志？怎麼這麼巧，到選總統的時候才忽然想到要「重視黨員意志」了呢？而且過去一年無論是縣市長、立委補選對黨內初選，都是採取全民調，難道黨員意志被徹底犧牲了？

孫大千質疑，黨中央原本說是有中常委建議採取全黨員投票，現在又說，是有黨員向中央提出反應，黨員向中央建言的事情可多了，這一次為什麼突然這麼重視黨員的反應呢？不會是藉著黨員的名義，其實是說出自己的盤算吧？

他說，突然間以重視黨員意志為理由，大幅調高黨員投票在黨內初選中的比重，究竟是要為了全體黨員著想，還是因為某一位特定候選人掌握了黨員投票的優勢呢？

最後，孫大千表示，衷心期待吳敦義主席，不僅過去是一位傑出睿智的行政院院長和副總統，現在也能夠成為一位無私無我的政黨領導人。

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