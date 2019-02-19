稱永齡農場名來自郭台銘前妻 韓國瑜亂扯臉又腫了！

2019-02-19 11:06

〔記者王榮祥／高雄報導〕鴻海集團董事長郭台銘否認要投資高雄軟科800億元，打臉大力招商的韓國瑜，韓受訪時舉郭台銘用前妻名成立永齡農場，相信郭董對高雄有感情，結果又被打臉說錯了，因為永齡農場名字取自郭董父母名字各一字。

有媒體報導鴻海集團董事長郭台銘有意投資高雄800億元，郭台銘昨在臉書發文澄清，從未說過要投資高雄軟體園區800億元，間接打臉大力招商的高雄市長韓國瑜；韓國瑜昨晚夜宿彌陀漁會前受訪表示，相信郭董對高雄有感情，未來希望他來高雄看看，一樣會張開手臂歡迎。

韓國瑜表示，有一段時間沒跟郭董聯絡，相信他對高雄應該有感情，從他用前妻名字在高雄成立有機農場（杉林永齡農場）可看出，他對高雄的情感是很真實的，未來還是希望他有機會來高雄看看，大家面對面討論，看有無投資機會，還是一樣張開雙臂歡迎。

臉書粉專「打馬悍將粉絲團」今質疑，韓國瑜連這個都能鬼扯，會不會太扯了？直言永齡農場根本不是以郭董前妻名所取。

根據農場官網所說，永齡基金會創辦人為鴻海科技集團總裁郭台銘先生，為其個人捐贈成立之基金會，「永齡」二字取自郭創辦人父母的名字各一字，以表飲水思源，百孝為先的中華民族傳統。

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