205兵工廠春節加班趕工 原來是要生產這些裝備…

2019-02-19 10:27

〔記者羅添斌／台北報導〕軍方軍備局所屬的第205兵工廠近來頻頻加班，連新春假期都有大批員工到廠加班，軍方官員今天指出，因為三軍部隊都在換裝模組化防護頭盔及抗彈板等新式國軍戰鬥個裝，需求量相當大，為了趕在計畫時限內交貨，兵工廠員工因此在新春假期裡加班趕工。

官員表示，新式戰鬥個裝依據三軍部隊需求設計，還依據一般部隊及特戰部隊需求加以特殊規劃，個裝品項相當多，以陸戰隊官兵為例，個裝的品項就包括模組化防護頭盔，戰鬥背心及抗彈板等合計17項，而陸軍特戰部隊官兵的個裝品項更高達21項之多。

軍備局生產製造中心主任羅意中少將日前專程南下，在205兵工廠廠長林少將陪同下，到大樹北營區，並親自到防護頭盔，抗彈板等國軍新式戰鬥個裝生產線，慰勉假日加班同仁辛勞，並提醒各項作業須在安全前提下，確依程序步驟及要領執行。

羅意中少將感謝兵工廠員工犧牲新春假期加班趕製，以滿足國軍戰鬥個裝換裝需求，提升部隊官兵戰力與士氣。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/