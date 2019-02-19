從沒說九二共識、兩岸統一 柯文哲：說我共產黨真的太過份！

2019-02-19 10:34

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲昨（19）晚接受「關鍵時刻」主持人劉寶傑專訪，除了重砲抨擊民進黨新潮流，也對自己因「兩岸一家親」而遭受非議感到忿忿不平，自己從沒講過要統一，也沒說過一個中國九二共識，兩岸一家親只是為了表達善意，「我是228家屬，你今天把我打成共產黨，我說這個實在太過份了」。

點名新潮流是典型派系 白綠分手才讓韓流發威

當天上午痛批新潮流是「國家禍害」的柯文哲，晚上在節目中再度強調自己很討厭新潮流，稱新潮流是典型派系，往往是派系利益高於政黨利益，政黨利益高於國家利益，如北農前總經理吳音寧到台北市長提名，都是派系利益優先的例子。

柯文哲進一歩反問：「2018年民進黨大敗，白綠分手不是最主要的理由嗎？」柯文哲表示，若白綠沒有分手，高雄市長韓國瑜的「韓流」影響也不會這麼大，那人為什麼要做出理智知道一定是錯的事情，這才是要檢討的，「每次都說在選價值選理念，大家不要裝了啦」。

自己是228家屬 柯文哲：把我打成共產黨太過份

劉寶傑也問，是否問題並不是「兩岸一家親」？柯文哲表示，講到這個就忿忿不平，「我是228家屬，你今天把我打成共產黨，我說這個實在太過份了」，並稱自己最氣的就是世大運期間的搶奪台獨旗的黑衣人事件，「國安局是我指揮的嗎？憲兵是我指揮的嗎？明明就是你們幹的，然後再栽贓給我」、「干我X事，難道這是我決定的嗎？」

劉寶傑再問，是否認為是民進黨中央主導的攻擊，柯文哲則冷笑回：「大家都成年人了，智商也不是在70以下，大家不要裝了」

從未講過九二共識與統一 柯文哲：我到底做錯什麼事？

而被問到228出身與醫德都被攻擊，柯文哲反問；「到今天為止，柯文哲在台灣主體性、台灣優越性、台灣民主自由的堅持，對台灣土地的感情，我到底做錯什麼事情？」，柯文哲表示，自己不過講了一句兩岸一家親，「我為什麼要講兩岸一家親？當時要辦世大運啊」、「台中的東亞青運，不是不見了嗎？」、「我講白一點，你民進黨如果那麼厲害，不然你自己去處理」、「當時還問說這怎麼辦，全部都跑光啊」。

柯文哲表示，很多事情過去了就算了，但被說「得了便宜又賣乖」，「好，算了算了，但我們把事情都做完」。接著柯文哲話鋒一轉回到兩岸關係：「我們也沒有說要去跟人家統一，我們也沒說什麼一個中國九二共識，我從來都沒有這樣講啊」、「我們就表達一個善意，讓年輕人有城市交流、經濟交流」

柯文哲強調，自己沒有那麼意識形態，畢竟外科醫生比較務實，但中國占台灣外銷總額40%，「你明明就在跟人家做生意，每天要跟人家嗆聲，到底是在搞什麼？」、「台灣有38萬的陸配你曉不曉得，我們有200萬人現在住在大陸，這就是事實」、「我講過嘛，國防經濟該準備，我們還是要準備」、「我們只是說表達善意，啊你每天要跟人家嗆聲，要跟別人拼命，到底是在搞什麼，我也看不懂」。

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