西班牙再引渡台籍電信詐騙犯至中國 外交部表強烈不滿

2019-02-19 00:11

〔即時新聞／綜合報導〕西班牙當局在其國境內與中國政府聯手，在2015年逮捕269名電信詐騙犯，當中有219名嫌犯為台灣國籍，西班牙法院判應送至中國受審，西國又於近期內將2名台籍嫌犯引渡中國受審，引發我國外交部強烈譴責。

根據《美國之音》報導，外交部今（11）日聲明指出，西班牙政府無視台灣與國際人權組織抗議，未考量中國對於人權的輕蔑，把2名台籍電信詐騙犯押解至中國任由處置，台灣對此感到相當不滿，對西班牙「表達嚴正關切及強烈遺憾」。

外交部表明，我國屢屢向西班牙政府表達將台嫌送回本國之意，讓他們能夠得到台灣司法的公正審理，也要求西國能夠拿出「人道精神及人權原則」，全力配合台灣，讓該電信詐騙案得到妥善處置，想不到西班牙政府竟當耳邊風。

西班牙法院2018年判決219名台籍電信詐騙犯應送至中國受審，首批兩嫌已於當年5月13日抵達中國，值得注意的是，法院是依中、西兩國的引渡條約判決「引渡」，而非「遣返」，這也是兩岸搶人大戰中首度出現的手段，法務部認為中國已開始利用簽訂引渡條約搶人，長遠來看是個警訊。

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