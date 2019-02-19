籲落實軍中轉型正義 洪慈庸：蘇揆別再等了

2019-02-19 00:14

〔記者黃鐘山／台中報導〕再為軍中轉型正義請命！立委洪慈庸指出，政府推動轉型正義至今仍缺了一塊，就是過往軍中可疑事件的轉型正義，她18日在臉書發文喊話，希望「蘇院長別再等了，行政院立即召集跨部會研議」，盼落實軍中轉型正義。

洪慈庸表示，她已在2016年正式提出《軍中可疑事件調查及賠償條例》草案，也在總質詢時特別向行政院長蘇貞昌請命，針對自己提出的草案召開跨部會的協商研議。為此，蘇貞昌正面回應，將視涉及單位需求，指派長期關注人權的羅秉成政委處理。

洪慈庸貼文指出，「蘇院長無論是第一次當院長時還是現在，都正面表明228事件的真相需要認真發掘，我相當支持。」但她也進一步提醒：「轉型正義一直以來都漏了『軍中人權』這重要的一塊。尤其，還是長久被黑布所蓋住，從不見曙光的一塊。」

另外，有關日前文化部長鄭麗君遭賞巴掌事件，引發社會對轉型正義的討論和關注，洪慈庸表示，轉型正義不是「去蔣化」或「去中國化」，而是「去威權化」，對過往可疑事件進行真相還原、甚至平反。

「時間是轉型正義最大的敵人！」洪慈庸強調，任何的平反，依賴的不是指控和仇恨，而是證據和真相。她也真心期盼，新內閣能為軍中轉型正義揭開新的一頁。

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