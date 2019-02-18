要韓國瑜千萬別推這2本書 馮光遠：推了「一定出事」

2019-02-18 18:20

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜上任後決定推出「每月好書」系列活動，第一波（12日）親自推薦亞都麗緻大飯店前總裁嚴長壽著作《在世界地圖上找到自己》，認為該書符合高雄處境，盼市民都能閱讀，一起打開心靈。對此，作家馮光遠提出2本書，強調「韓導你絕對不要推，推了，一定出事」。

馮光遠以「緊急！韓導絕對不能推薦的書」為題在臉書表示，韓國瑜每個月要推薦一本書這很好，一個月至少看一本書，應該的，可是書單要謹慎，有些書，「韓導你絕對不要推，推了，一定出事」。他指出這2本書分別為吳音寧的《江湖在哪裡？──台灣農業觀察》與王彥喬《表裏柯P：迷思與真相──市政記者的柯文哲千日紀實》。

馮光遠指出，勸韓國瑜別推薦《江湖在哪裡？──台灣農業觀察》這本書的原因，是因為這本書針對台灣農業這些年的發展及其面臨的困境，以極其詳盡的資料、用文學家的悲憫之心所書寫的另類台灣農業史，其中書中有一章名為「黑道的故鄉」。

馮光遠酸說，「可是講的，並不是韓導你熟悉的、曾經被標籤過的黑道，真的不是，韓國瑜你不要搞錯，那一章，講的是黑道怎麼搞壞台灣農業的產銷制度、剝削農民，以這為內涵，其實也正是『北農總經理吳音寧」在台北從事改革的基礎，這你也不懂的啦，北農總經理的工作，真的不只是送洋酒、護派系而已啦」。

馮光遠接著說，另一本由年輕記者王彥喬所寫的書《表裏柯Ｐ：迷思與真相──市政記者的柯文哲千日紀實》，是一本台灣罕見、從媒體人觀點出發、就事論事的好書，「但韓國瑜，你千萬不要推薦這本書，因為你跟柯文哲，兩個程度差不多的網紅市長，現在鬥得正熱，如果你推這本書，柯媽媽會很不高興的」。

網友見狀也在文章下方留言，「極力推薦江湖在哪裡」，馮光遠則笑回「行家！」。

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