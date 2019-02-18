彈跳床限12歲以下適用 台東教育處卻安排縣長彈跳

2019-02-18 15:24

［記者黃明堂／台東報導］台東縣東海兒童遊戲場今天啟用，其中東部首見的彈跳床的使用規則限定12歲以下適用，縣府教育處卻安排50歲的縣長饒慶鈴帶身障童試跳，被疑帶頭違反自訂規則。

教育處解釋，彈跳可承受200公斤重量，且是為了讓坐在輪椅上的身障童感受跳躍，才安排大人陪同。

東海遊戲場多項遊憩設施強調一體成型，安全性較一般遊具更高，可供身心障礙孩童遊樂，其中彈跳床特別強調可供乘坐輪椅的兒童直接坐在輪椅上使用。

今天的啟用儀式上，教育處安排一位身障孩童坐在輪椅上，由老師推上彈跳床，並由饒慶鈴試跳，身障童又驚又喜。

不過，有民眾對照遊戲區豎立的「遊戲約定」，彈跳床適用年齡是2到12歲，質疑教育處安排縣長試跳違規。教育處說，是根據廠商的建議訂出2到12歲適用，但彈跳床可承受200公斤重量跳躍。

民眾質疑使用規則混淆不清，既然強調可供乘坐輪椅的身障童使用，如果沒有大人陪同，坐在輪椅上如何跳？顯然是限定12歲以下的規定不合理。

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