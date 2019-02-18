北農開會半小時搞定 黃向羣接任董事長

2019-02-18 15:09

〔記者鍾泓良／台北報導〕前台北農產運銷公司總經理吳音寧去年11月卸任，今年1月由翁震忻接任，而北市府與農委會已在過年前就達成共識，北農董事長由副市長彭振聲改由前民進黨議員黃向羣接任董事長。北農今天舉行臨時董事會及常務董事會，短短半小時內就火速搞定人事案，確定由黃向羣接任北農董事長。

黃向羣會前受訪表示，因為現在董事長由彭振聲接任，希望可以趕快就位，而自己過去僅有以議員身分監督，並沒有太了解細節，所以認為自己提早上任對於公司、拍賣系統都有利。他也提到，董事會大家都是老朋友，大家對於經營、人選都較有默契，希望可順利進行。

上次翁震忻接任總經理時，因為市府、農委會太臨時通知大家召開臨時董事會，讓中華民國農會總幹事張永成認為不尊重農會。黃向羣緩頰按規定臨時董事會應7天前要行文，上次開會確實通知比較倉促，董事有意見也算是正常；這次則都符合開會必要程序，應該沒有問題。

對於外界解讀，黃向羣屬於民進黨「蘇系」，認為這是想藉此拉攏行政院長蘇貞昌。黃向羣說，他自己沒有這樣的感覺，他跟市長沒有就北農董事長接下來做甚麼有太多交代，認為市長是看上自己過去問政及較為清廉的個性。記者追問是否指前北農董事長陳景峻不夠清廉，他改說是兼任比較龐雜，有專職董事長比較好。

至於開議後會不會與翁震忻面對議員質詢，黃向羣說自己是議員出身，一定會接受間度，更說只要議員有問題都該主動解決，不一定在議場上才做答詢，私底下有問題也應全力配合。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/