高市議員陳美雅稱輕軌公文難找到 前高市捷運局長：誰說的

2019-02-18 15:23

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議員陳美雅在電視節目爆料，質疑高雄輕軌兩階段車廂可能不相容，相關文件、承辦人也難找到；前高市捷運局長吳義隆點出陳的言論有3大錯誤，無須在此刻抹黑栽贓。

陳美雅在節目「新聞龍捲風」爆料，指高雄輕軌一、二階工程經費是160多億，其中並沒包括二階工程車廂經費，但二階工程車廂卻已買進來，議會質詢時承包商不知道文件是怎麼簽的？輕軌承辦人也不知去向？

陳美雅表示，決策過程第一個疑點，一階車廂是西班牙的，二階是法國的，兩種車廂可能並不相容，至少要10個月到一年測試期間才能相容，為什麼環狀軌道要購買兩種不相容車廂？第二個疑點，為什麼經費都還沒已核定，就急著跟法國廠商簽約把車廂買進來？相關的文件現在也很難找到。

前高市捷運局長吳義隆表示，若按陳美雅議員邏輯，輕軌二階車廂若規定只能用一階車廂，這才是綁標，這才是圖利一階車廂廠商吧！他並指出陳的言論有3大錯誤：

第一，於2016年上網公告招標的輕軌二階統包工程，發包內容本就包含軌道建設及車廂，不然車廂要從哪裡來？而車廂必須先於軌道工程完成前，提前進來做系統測試，全世界各國皆然，並非台灣高雄獨創。

第二，陳議員說「為什麼要在同一軌道上購買兩種不相容的車廂」，暗指其中必有不法，其實陳議員邏輯完全錯誤，輕軌二階車廂如果規定只能用一階車廂，這才是綁標，這才是圖利一階車廂廠商吧！

此外，一、二階車廂系統相容，技術上可行，也是在招標文件中明確規定條件，應靜待輕軌測試實績，無須在此刻抹黑栽贓。

第三，陳議員最嚴重錯誤是說當初輕軌承辦人跟公文都找不到了？市政府所有公文都依照「機關共通性檔案保存年限基準」保存，尤其有關採購招標訂約公文保存年限基本應為10年以上，到底是誰跟你說公文不見了？還是陳議員信口開河、污衊公務人員？

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