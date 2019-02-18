性能提升型雄二核定量產 現役雄二要做這個事...

2019-02-18 12:07

〔記者羅添斌／台北報導〕性能提升型的雄二反艦飛彈獲核定量產，現役數量龐大的雄二飛彈，軍方也沒有偏廢，資深軍方官員今天表示，現役雄風飛彈有不同型號，為了保持最好的戰力，有些要進行彈體各組件的延壽，有些則是還會少量採購，避免出現新舊飛彈交替而產生戰力空隙。

官員說，雄風二型飛彈共有BLK 1及BLK 2兩種型號，BLK 1型的生產年代比較早，中科院在BLK 1基礎上進行研改而成的BLK 2型，則是在2007年完成精進研改案，並在2008年起分批量產。

官員表示，雄二飛彈服役多年，中科院在進行性能提升型的研發過程中，也要讓現役兩款雄二飛彈維持最佳戰力，根據軍方公開預算顯示，軍方投入8億9880萬元，進行雄二BLK 1型飛彈（火工件部分）的延壽計畫，這項計畫已在進行中，預計到2021年可以完成。

此外，依據公開預算書顯示，軍方也以34億3200萬元經費，要在2021年以前，陸續購入一定數量的雄二BLK 2型飛彈。

軍方官員說，飛彈是高精密武器系統，不會一次性的大量採購，以免發生同一款武器系統在同一時間面臨壽限汰除的問題，都會是分批次量產，因此必然會有新舊款同時服役的狀況。

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