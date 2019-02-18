質疑北市府輕縱涉貪公務員 黃國昌：請柯文哲市長徹查！

2019-02-18 12:14

〔即時新聞／綜合報導〕台北市政府工程員戴一貫、建管處副總工程司黃建昌違法投資「晶鑽建設｣建案謀取暴利，監查委員調查後發現，北市府竟2人所為竟渾然未覺，年年考績打甲等，僅受「申誡2次」輕微處分。而時代力量立委黃國昌也表示：「臺北市政府不應輕縱貪官，請柯文哲市長徹查嚴處！」

監委高鳳仙、章仁香指出，戴一貫從2008年9月到2017年3月間，負責晶鑽建設公司「內湖晶鑽帝寶」建案之勘驗及審查，從中獲取暴利與收賄。而北市府對其渾然不知，戴一貫從2008到2016年的考績「年年甲等」，甚至被上級評為「負責盡職」、「熱心助人」、「公文績效良好」及「工作思慮周詳」，直到2018年事件爆發才給乙等，但對戴一貫獲取暴利的行為仍僅輕處「申誡2次」。

此外，2006至2014年間擔任台北市建管處副總工程司的黃建昌，也在2013年7月投資建案500萬元，並獲允諾給予入股金額一倍。而北市府同樣對於黃建昌所為也渾然不知，黃建昌從2013到2016年間的考績「全部甲等」，還一路升任主任秘書、都發局專門委員等職務。

對此，黃國昌表示，戴一貫在2018年年初時，於一審被判決有罪，處7年10個月有期徒刑。但離譜的是，臺北市政府在2018年考績還是給乙等，對於其官商勾結、牟取暴利之惡行，卻認為僅是「情節輕微」，只有申誡2次，監察院也對北市政的輕縱提出糾正，「這樣離譜的官商勾結與貪腐惡行，臺北市政府還能繼續輕縱嗎？」

黃國昌直接對台北市長柯文哲喊話：「當初到底是哪些高層包庇這個貪官，柯文哲市長難道不應徹查、給臺北市民、也給其他盡忠職守的公務員一個交代嗎？」、「臺北市政府不應輕縱貪官，請柯文哲市長徹查嚴處！」

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