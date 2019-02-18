華航董座只聽鄭文燦的話？鄭文燦要交通部查出放話人

2019-02-18 09:35

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕華航機師罷工經勞資協商後，歷時六天落幕，對於傳出交通部管不動華航董事長何煖軒，何只聽桃園市長鄭文燦的話，鄭文燦坦言此話對他有傷害性，不管誰講的都要負責。

鄭文燦今天上午接受名嘴周玉蔻主持的《周玉蔻嗆新聞》廣播節目專訪，周玉蔻好奇，外界傳出，華航機師罷工一事造成他與何煖軒鬧翻？鄭文燦澄清，他沒有干涉過華航公司治理，「是公事公辦，沒有私人問題」，他個人不鼓勵罷工但也尊重合法罷工權，由於桃園市政府不是華航上級單位，對於華航此次採取強硬談判方式，導致協商時間延長，他坦言「不是傷到我」。

至於長榮航空空服員與長榮航空協商出現分歧，醞釀在4月罷工，鄭文燦說，長榮空服員若罷工是會在全國發生，只是桃園市空服員職業工會登記在桃園，桃園市府會盡最大誠意斡旋，長榮應該拿出智慧和誠意解決。

有關華航機師罷工落幕，交通部政次被稱為最佳功臣，可望接任華航董事長之說傳得沸沸揚揚，鄭文燦表示，華航後續針對損失、談判還有復原工作要處理，針對華航治理的問題也應該內部檢討，就他了解，沒有人討論到人事調整。

外界質疑此事淪為綠營派系鬥爭戰場，將會有人事調整，鄭文燦則說，執政會有問題就是大家太過於用位子看問題，他認為華航的問題不是只有換董事長就能解決，但交通部應該檢討。

至於交通部內部對媒體放話，交通部管不住何煖軒，何只聽鄭文燦的話，鄭文燦也坦言這話對他是有傷害性，不管是誰講都要負責，交通部應該要查出來。

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