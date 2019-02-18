楊銘中獲釋餘波盪漾 軍情局打破沈默：從寬從優從速補償

2019-02-18 00:18

〔記者羅添斌／台北報導〕在劉連昆案中遭到逮捕判刑的台灣人士楊銘中，在中國服刑多年後獲釋並在日前返台，但卻不斷有負面消息指稱政府在楊服刑期間沒有協助家屬，甚至以不實的訊息指稱楊返台後想要恢復上尉軍職，卻遭軍情局否決等等。

軍情局今晚打破沈默，首度對此事發言，指相關訊息內容偏頗，且與事實不符，特嚴正說明，以正視聽。

軍情局表示，楊先生服刑近20年期間，軍情局依照「國家情報工作法」及相關規定照撫家屬，每月發給家屬生活補助費用及三節發給慰問金，並提供家屬赴陸探視全額經費。

軍情局指出，楊先生服刑期間，政府充分支援經費，以改善獄中生活及爭取減刑，並獲致減刑5年4個月成效，方能提早獲釋返台。

軍情局說，楊先生返台後，軍情局均協助安排健康檢查與醫療補助，秉「從寬、從優、從速」辦理補償，包括補償金、資遣費與財損補償等，以照撫楊先生生活。

對於外傳的申請恢復上尉軍階遭否決一事，軍情局說，楊先生於民國73年因案判刑禁役，軍情局自民國84年方以「聘任三等」運用，從法律規定與運用事實，均無法恢復軍職身分。

軍情局表示，政府及國防部均高度尊崇楊員為國犧牲奉獻精神，並依法「從寬、從優」照撫，懇請各界支持國家安全工作。

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