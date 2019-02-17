綠前議員喊選立委 民進黨立委蔡適應面臨黨內挑戰

2019-02-17 20:47

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市立委選舉，民進黨又有1人跳出來要選，民進黨前基隆市議員陳志成表達參選意願，使得民進黨立委黨內初選，迄今已有現任立委蔡適應、與2位民進黨前議員游祥耀與陳志成表態參選；民進黨現任立委蔡適應表示，中央黨部尚未公布初選辦法，黨內有人要選，他也只能說樂觀其成，大家各自努力。

民進黨基隆市黨部主委張錦煌表示，中央黨部尚未公布立委初選辦法，至於上次立委選舉採取全民調，這次應該也是如此，初選登記保證金50萬元，有意願登記參與初選者，待初選登記起跑，可以登記爭取出線；張錦煌表示，他身為民進黨市黨部主委，還是希望能夠先協調，唯有團結才能打贏立委選戰。

陳志成指出，去年基隆市議員選舉，安樂區提名作業不當，一口氣掉了他與洪森永兩席現任議員，他成為落選頭；陳志成說，民進黨及部分支持者認為提名不當，選後卻不見有人負責。

陳志成說，現任立委蔡適應如果要選立委，他主張不可以立委4年任期做一半，又跑去選市長，要簽署切結書，放棄選市長；陳志成說，他去年議員選舉就公開宣示，這是他基隆市議員最後一戰，既然差一點點未當選，他決定要出來競選立委，他已經掛出立委競選籌備處招牌，不是隨便說說。

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